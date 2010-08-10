В Винницкой обл. сократилось производство безалкогольных напитков

В январе-июле 2010 года производство безалкогольных напитков предприятиями Винницкой области сократилось на 25,86%, или 2,4 млн. дал, по сравнению январем-июлем 2009 года – до 6,882 млн. дал.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Иван МОВЧАН.

Сокращение производства безалкогольных напитков в январе-июле 2010 г. состоялось в связи уменьшением складских запасов у производителей.

В частности, в июле 2010 г. по сравнению с июнем сокращение производства составило 15,36%, или 0,206 млн. дал, - до 1,135 млн. дал, а по сравнению с июлем 2009 года сокращение производства составило 27,75%, или 0,436 млн. дал.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году производство безалкогольных напитков предприятиями Винницкой области сократилось на 19,2%, или 3,170 млн. дал, по сравнению с 2008 года - до 13,357 млн. дал.

Справка УНИАН. В Винницкой области производством безалкогольных напитков занимаются 6 предприятий.