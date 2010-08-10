Зернотрейдеры приостановили закупку пшеницы в Украине

Большинство зернотрейдеров приостановили закупку пшеницы в Украине.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Владимир КЛИМЕНКО.

«Большинство зернотрейдеров прекратило закупать пшеницу», – сказал он.

При этом В.КЛИМЕНКО добавил, что причина приостановки – неопределенность с дальнейшими перспективами экспорта этой культуры. «Суда, которые стоят под оформлением, непонятно, будут ли оформлены. И в таких условиях продолжать закупку пшеницы становится экономически опасным. Поэтому практически все трейдеры, за редким исключением, прекратили покупать пшеницу до выяснения ситуации – что собирается делать правительство», – сообщил президент УЗА.

По его словам, на сегодняшний день в Украине созданы искусственные препятствия для экспорта зерна путем изменения схемы оформления грузов, у ряда компаний арестованы загруженные зерном корабли, что приводит к простою и убыткам.

В.КЛИМЕНКО отметил, что приостановка экспорта привела также к затовариванию портовых элеваторов.

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) призывает правительство к цивилизованному урегулированию вопроса экспорта зерн, заявил В.КЛИМЕНКО.

Он сообщил, что на сегодня изменена схема оформления грузов, что приводит к искусственному ограничению экспорта зерна. По его данным, в июле т.г. Украина экспортировала всего 800 тыс. тонн зерна, тогда как в июле 2009 г. – 1,6 млн. тонн.

В.КЛИМЕНКО отметил, что Украина находится в ситуации, когда нужно принимать решение, и если Украина не ограничивает экспорт зерна - нужно убирать все искусственные препятствия. «Но если будет приниматься соответствующее решение по пшенице, допустим, запрет (экспорта – УНИАН), то нужно это делать цивилизованным способом – хотя бы за месяц объявить о том, что собираются остановить экспорт. В это время, для того, чтобы избежать убытков, в течение месяца те корабли, которые уже стоят, отправить, портовые мощности освободить. Кроме того, у нас есть определенные обязательства в рамках ВТО, необходимо перед тем, как принимать соответствующее решение, уведомить директорат ВТО и страны-импортеры», - сказал В.КЛИМЕНКО, добавив, что после этого правительство должно определиться с дальнейшими действиями на рынке зерна.

Президент УЗА подчеркнул нелогичность действий государственных органов в зерновом вопросе, отметив, что в ситуации засухи, когда цены на зерно на мировых рынках выросли, Аграрный фонд Украины начал продавать продовольственную пшеницу из своих резервов. Для удержания стабильной цены на хлеб, по мнению В.КЛИМЕНКО, возможны два варианта: немедленное прекращение продажи продовольственного зерна из Аграрного фонда и полный запрет экспорта пшеницы до наполнения региональных ресурсов и Аграрного фонда, либо прямые дотации хлебопекам, что позволит повременить с запретом на экспорт зерна.

«Украина может экспортировать 15 млн. тонн зерна (в текущем году – УНИАН), и может на этом хорошо заработать, но для этого необходимо принять правильное решение», - сказал В.КЛИМЕНКО. При этом он добавил, что все, что сейчас происходит с экспортом зерна – «точная копия 2006 года», когда из-за непродуманного запрета экспорта зерна за три месяца зернотрейдеры понесли убытки в 100 млн. долл., а убытки сельхозпроизводителей, по оценкам экспертов Всемирного банка и Украинской аграрной конфедерации, составили 12 млрд. грн. «Мы не должны повторить ситуацию 2006 года», - подчеркнул президент УЗА.

Как сообщал УНИАН, правительство РФ приняло решение о введении временного запрещения на экспорт зерна и товаров, которые производятся из него, в связи с засухой с 15 августа до 31 декабря 2010 года. После этого стало известно, что украинская власть и представители бизнеса блокируют экспорт зерновых из страны - как следует из внутренней переписки Гостаможни и ее региональных подразделений, экспортировать зерновые из страны хоть и не запрещено, но практически невозможно, сообщает ТСН.

В то же время, Всемирный банк призывает страны мира не ограничивать экспорт зерна, как это сделала пострадавшая от засухи Российская Федерация. Так, управляющий директор Всемирного банка Нгози ОКОНДЖО-ИВЕАЛА сообщила, что запрет на экспорт пшеницы из РФ, установленный до конца года, пока не вызывает кризиса, но данные изменения цен на продовольственные товары делают менее стойким положение бедных стран.

ВБ считает, что сокращение поставок зерна из России на мировой рынок можно заполнить из других источников, в частности из США.