В Кировоградской области численность КРС сократилась на 2,4%

В Кировоградской области поголовье крупного рогатого скота (КРС) в хозяйствах всех категорий за январь-июль 2010 года сократилось на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 1 августа т.г. составило 161,9 тыс. голов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Кировоградской области.

Согласно сообщению, в частности, количество коров в области за указанный период сократилось на 1% – до 76,2 тыс. голов.

В то же время, поголовье свиней увеличилось на 16,2% – до 288,3 тыс. голов, овец и коз – на 4,4%, до 55,1 тыс. голов, птицы всех видов – на 4,2%, до 6,3 млн. штук.