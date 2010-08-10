В Кировоградской обл. производство мяса увеличилось на 3,4%

В январе-июле 2010 года хозяйства всех категорий Кировоградской области увеличили производство мяса, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, на 3,4% - до 33,2 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Также за отчетный период производство молока в области увеличилось на 0,1% - до 212,9 тыс. тонн, яиц - на 6,6%, до 307,8 млн. штук.

Соотношение общего количества выращенного скота и птицы к реализации на убой в сельскохозяйственных предприятиях составило 124,6% (в январе-июле 2010 года – 145,9%).

По сравнению с январем-июлем 2009 г. сократилась продуктивность скота сельскохозяйственных предприятий. Надой молока от одной коровы (по среднему поголовью) уменьшился на 42 кг (на 1,9%) и составил 2 227 кг. В то же время, количество яиц, полученных от одной курицы-несушки, выросло с 168 до 173 штук.

Среднесуточный прирост крупного рогатого скота при выращивании, вскармливании и нагуле сократился на 36 кг (составил 434 кг), свиней – на 14 кг (256 кг).