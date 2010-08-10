В России продолжают гореть 13 заповедников и нацпарков

В России продолжают гореть 13 заповедников и национальных парков.

Как сообщили УНИАН в федеральной службе в сфере природопользования (Росприроднадзор), на территории всех этих объектов проводится тушение пожаров.

В частности, сообщается, что на территории Центрального федерального округа продолжает действовать четыре пожара в национальных парках «Мещера» (Владимирская область) «Мещерский» (Рязанская область), а также на территории двух заповедников - «Окский» и «Воронежский».

На территории Уральского федерального округа горит больше одной тыс. га на территории заповедника «Денежкин камень» и 80 га на территории национального парка «Таганай».

Кроме этого в Северо-западном федеральном округе производится тушение в национальном парке «Печора Илычский».

Также действует 6 пожаров в Приволжском федеральном округе: в национальны парках «Смольный» и «Бузулукский бор», а также в заповедниках «им. Смидовича», «Южно - Уральский», «Присурский» и «Вишерский».