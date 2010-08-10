АФУ заявляет, что селяне придерживают зерно

На сегодняшний день в Украине собрано более 27 млн. тонн зерна нового урожая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель генерального директора Аграрного фонда Украины (АФУ) Александр ЛАВРИНЧУК.

По его словам, в Украине сегодня собрано более 27 млн. тонн зерна, но на сертифицированные элеваторы поступило только 7,5 млн. тонн, поскольку большая часть хлеба находится на токах в связи с хорошими погодными условиями.

Заместитель гендиректора АФУ добавил, что грядущие изменения погоды, то есть дожди, могут поставить под угрозу безопасность такого хранения и качество зерна.

А.ЛАВРИНЧУК также отметил, что сельхозпроизводители в ожидании роста цен перестали реализовать зерно.