Возможное введение Украиной эмбарго вызвало рост цен на пшеницу
На мировых рынках
Рост цен на пшеницу возобновился сегодня на мировых рынках после того, как поступили сообщения об обращении значительной группы экспортеров к правительству Украины с требованием ввести временное эмбарго на экспорт зерновых. В результате к 13.30 мск на электронных торгах Чикагской товарной биржи бушель пшеницы /27,3 кг/ подорожал на 0,7 проц и сейчас за него дают 7,4875 долл, сообщает ИТАР-ТАСС.
За последние две полные торговые сессии падение цены бушеля пшеницы составило 8,8 проц с пикового показателя для текущего года в 8,68 долл. Однако сейчас их рост возобновился.
Трейдеры продолжают внимательно отслеживать ситуацию, создающуюся в северной части черноморского бассейна, куда сходятся зерновые экспортные пути из Украины, России и Казахстана. Именно размер поставок зерна на мировой рынок из этого региона мира и определит, по мнению специалистов, уровень цен, в первую очередь, на пшеницу и ячмень в ближайшие месяцы.
Согласно новейшим оценкам специалистов аналитической службы F.O.Licht, осуществляющих мониторинг мирового зернового рынка, в текущем аграрном году, который закончится в июне 2011 г, общемировое производство пшеницы достигнет 645,7 млн метрических тонн. Это на 10,7 млн тонн меньше, нежели их предыдущая оценка.
Эксперты предвидят потерю части урожая в Канаде, Украине, России, Германии, Франции, Казахстане, Пакистане.
Относительно урожая пшеницы в России F.O.Lich определяет его в размере 44 млн тонн или на 21 проц меньше, нежели сделанная в июле предыдущая оценка этой службы.
Трейдеры сообщают, что крупнейшие спекулятивные фонды сейчас активно действуют на мировом зерновом рынке, что создает на нем ситуацию повышенной неопределенности.