Возможное введение Украиной эмбарго вызвало рост цен на пшеницу

Рост цен на пшеницу возобновился сегодня на мировых рынках после того, как поступили сообщения об обращении значительной группы экспортеров к правительству Украины с требованием ввести временное эмбарго на экспорт зерновых. В результате к 13.30 мск на электронных торгах Чикагской товарной биржи бушель пшеницы /27,3 кг/ подорожал на 0,7 проц и сейчас за него дают 7,4875 долл, сообщает ИТАР-ТАСС.

За последние две полные торговые сессии падение цены бушеля пшеницы составило 8,8 проц с пикового показателя для текущего года в 8,68 долл. Однако сейчас их рост возобновился.

Трейдеры продолжают внимательно отслеживать ситуацию, создающуюся в северной части черноморского бассейна, куда сходятся зерновые экспортные пути из Украины, России и Казахстана. Именно размер поставок зерна на мировой рынок из этого региона мира и определит, по мнению специалистов, уровень цен, в первую очередь, на пшеницу и ячмень в ближайшие месяцы.

Согласно новейшим оценкам специалистов аналитической службы F.O.Licht, осуществляющих мониторинг мирового зернового рынка, в текущем аграрном году, который закончится в июне 2011 г, общемировое производство пшеницы достигнет 645,7 млн метрических тонн. Это на 10,7 млн тонн меньше, нежели их предыдущая оценка.

Эксперты предвидят потерю части урожая в Канаде, Украине, России, Германии, Франции, Казахстане, Пакистане.

Относительно урожая пшеницы в России F.O.Lich определяет его в размере 44 млн тонн или на 21 проц меньше, нежели сделанная в июле предыдущая оценка этой службы.

Трейдеры сообщают, что крупнейшие спекулятивные фонды сейчас активно действуют на мировом зерновом рынке, что создает на нем ситуацию повышенной неопределенности.