Черниговщина завершает уборку ранних зерновых

Чернигов. Аграрии Черниговской области приближаются к завершению уборки ранних зерновых культур – убрано 96% площадей, намолочено 751 тысяча тонн зерна. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления агропромышленного развития Черниговской областной госадминистрации.

Уже завершили жатву ранних зерновых культур – а это озимые и яровые пшеница, ячмень, озимая рожь, горох – сельхозпроизводители Бобровицкого, Варвинского и Куликивского районов.

На сегодня сельскохозяйственные предприятия начали сбор поздних зерновых культур – обмолочены первые 905 гектаров гречихи, намолочено 461 тонна зерна при средней урожайности свыше 5 центнеров с гектара. Вскоре должен начаться сбор кукурузы на зерно, которая в общей структуре посевов занимает наибольшую площадь.

Вопреки сложным погодным условиям, в области уже началась подготовка к озимому посеву под урожай 2011 года – подготовлено сверх трети площадей под озимь. Более быстрыми темпами, чем в прошлом году, накапливаются семена, пестициды и минеральные удобрения и, даже, начат непосредственный посев озимого рапса на зерно: посеяны первые 530 га.