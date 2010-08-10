На Сумщине выросли закупочные цены на молоко – ОГА

Сумская обл. В Сумской области выросли закупочные цены на молоко: отныне за один литр молока крестьяне будут получать не менее 2 гривень.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумской областной госадминистрации, это на 40 копеек больше предыдущей цены.

"У нас есть полное понимание с руководством молокоперерабатывающих предприятий относительно формирования цен на молоко. Мы достигли результата – закупочные цены на молоко от населения поднялись до 2 гривень за литр, а в отдельных случаях эта цифра достигает 2 гривень 30 копеек", – рассказал заместитель председателя ОГА Сергей СЛИЗКИЙ.

Он также отметил, что власть работает над вопросом закупки молока от населения, поэтому цена и дальше будет расти.