КАБ: Акции украинских агрокомпаний могут подешеветь

Неопределенность с экспортом зерна в Украине негативно влияет на стоимость акций украинских аграрных компаний на финансовых биржах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил президент Клуба аграрного бизнеса «Аграрная палата Украины» Алекс ЛИССИТСА.

Еще более негативно это повлияет на украинские компании, которые в текущем году планируют выйти на биржи, считает А.ЛИССИТСА.

По его словам, около 15 украинских аграрных компаний котируются на международных фондовых биржах, общая капитализация которых достигает более 7 млрд. долл. Кроме того, по крайней мере три украинские аграрные компании планируют выйти на международный финансовый рынок. Но из-за неопределенности на рынке украинского зерна эти компании не смогут привлечь те внешние финансовые ресурсы, на которые рассчитывали.

«Необходимо признать, что ситуация с зерном на нашем рынке совершенно нетранспарентная и непонятная для всех игроков: как для государства, так и для зернотрейдеров и производителей. И это недопонимание приводит к большим потерям, как финансового характера, так и имиджевого, - сказал А.ЛИССИТСА. - Нам надо решать эти проблемы немедленно, прямо на этой неделе. Ведь Украина является крупным глобальным игроком».

Как сообщал УНИАН, Украинская зерновая ассоциация (УЗА) призывает правительство к цивилизованному урегулированию вопроса экспорта зерна. По словам президента УЗА Владимира КЛИМЕНКО, на сегодня изменена схема оформления грузов, что приводит к искусственному ограничению экспорта зерна.