Украина и Казахстан не смогут занять место России на мировом рынке зерна.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявила министр сельского хозяйства РФ Елена СКРЫННИК.

«У них (Украины и Казахстана – УНИАН) не все так просто, не так все хорошо. Они предпринимают целый комплекс мер такого же плана как и мы…Они обеспечивают пострадавшие регионы зерновыми. Это происходит в Казахстане и в Украине», - сказала Е.СКРЫННИК.

«У них ситуация может быть и лучше, чем у нас с засухой, но в любом случае не такая оптимистичная, чтобы говорить, что они займут наше место», - добавила она.

Она также заверила, что из-за засухи и уменьшения урожая зерна «голода не в коем случае не будет» в России.

По ее мнению, занять место России может только США, где нормальные погодные условия.

Министр отметила, что в последние годы Россия занимала 2-3 место по экспорту зерна в мире.

Е.СКРЫННИК заверила, что при производстве зерна при пессимистичном прогнозе на уровне 60 млн. тонн и оптимистичном в 65 млн. тонн зерна в этом году, существующие запасы позволяют говорить о том, что внутренний спрос будет полностью удовлетворен.

Кроме этого, она сообщила, что в РФ на сегодняшний день собрано уже 38 млн. тонн зерновых.

Как сообщал УНИАН, правительство Российской Федерации установило запрет на экспорт зерна с территории России с 15 августа по 31 декабря 2010 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Владимир ПУТИН. В частности, запрет устанавливается на вывоз с территории Российской Федерации пшеницы, ячменя, ржи, кукурузы, муки пшеничной или пшенично-ржаной.