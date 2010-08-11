Контроль питьевой воды и продуктов питания усилят

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ заявляет о необходимости контроля за питьевой водой и продуктами питания в связи со сложными погодными условиями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, открывая заседание Кабинета министров Украины.

«С целью недопущения неблагоприятной эпидемиологической ситуации прошу усилить контроль за качеством питьевой воды и продуктов питания в реализации», - сказал А.КЛЮЕВ.

Он также отметил необходимость обеспечения охраны источников и объектов централизованного водоснабжения, а также мер по недопущению попадания в окружающую среду возбудителей инфекционных болезней от объектов, представляющих такую потенциальную угрозу.

Также А.КЛЮЕВ отметил, что с 1 по 9 августа в Украине возникло 779 пожаров на территории в 3 тыс. 324 га. В целом, по сравнению с прошлым годом, количество пожаров возросло только на 3%, но их масштаб значительно больше, чем в прошлом году.