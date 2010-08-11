На сегодняшний день в Украине собрано более 28 млн. тонн зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании кабинета министров Украины заявил первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ.

Он в очередной раз отметил, что у государства есть все возможности для того, чтобы не допустить повышения цен на хлеб.

"Сегодня есть все возможности для закупки качественного зерна в Аграрный фонд, освежения запасов резервного фонда и формирования региональных фондов для обеспечения внутренней потребности страны", - сказал А. КЛЮЕВ.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики Украины снизило прогноз урожая зерновых в текущем году с 45 млн. тонн до 42 млн. тонн.