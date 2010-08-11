В Украине собрано более 28 млн. тонн зерна
11:15, 11 августа 2010Агро
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Есть возможность не повышать цены на хлеб
На сегодняшний день в Украине собрано более 28 млн. тонн зерна.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании кабинета министров Украины заявил первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ.
Он в очередной раз отметил, что у государства есть все возможности для того, чтобы не допустить повышения цен на хлеб.
"Сегодня есть все возможности для закупки качественного зерна в Аграрный фонд, освежения запасов резервного фонда и формирования региональных фондов для обеспечения внутренней потребности страны", - сказал А. КЛЮЕВ.
Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики Украины снизило прогноз урожая зерновых в текущем году с 45 млн. тонн до 42 млн. тонн.
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