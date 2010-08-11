МинАП предлагает штрафовать за отказ декларировать запасы зерна

Министерство аграрной политики Украины предлагает ввести штрафы за отказ декларировать запасы зерна.

Это предусмотрено проектом закона, опубликованном на сайте ведомства.

Документом предлагается внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, предусмотрев штрафы от 10 до 30 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан за отказ или несвоевременную подачу деклараций об объемах зерна, которые находятся на хранении, или внесение в декларацию неполных или недостоверных данных.

В случае повторных нарушений на протяжении года после наложения штрафа, размер штрафа увеличивается от 30 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Как отмечается в пояснительной записке, необходимость введения ответственности за нарушение вызвана несовершенством действующего законодательства.

Напомним, декларирование запасов зерна предусмотрено Законом Украины «О зерне и рынке зерна».