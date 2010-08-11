Клюев: на рынке зерна есть нарушения и манипуляции

На рынке зерна в последнее время отмечен ряд нарушений и манипуляций с зерном нового урожая.

Об этом сегодня на заседании Кабинета министров Украины заявил первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ.

«Происходят удивительные вещи - затягивание с закупками зерна текущего урожая для собственных нужд, нерациональное использование переходящих остатков зерновых ресурсов, манипуляции с ценами и показателями качества», - сказал А.КЛЮЕВ.

Он назвал факты оформления зерна на экспорт с занижением показателей качества: вместо второго, третьего класса заявляется зерно пятого, шестого, и таким образом под видом фуражного зерна вывозится высококачественная пшеница.

Кроме того, с целью возмещения НДС некоторые экспортеры занижают качество зерна. В частности, такие виды нарушений зафиксированы в работе компаний «Серна», «Виталмар Агро», «Агроэкстра», «Юнигрейн Украина Групп», "Альфред С. Топер Интернешнл".

«Это недопустимо. На зерновом рынке должен быть усилен государственный контроль», - подчеркнул А. КЛЮЕВ.