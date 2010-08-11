Квоты на экспорт зерна будут согласовывать с трейдерами

12:46, 11 августа 2010
Агро
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Заявил Присяжнюк

В случае введения квот на экспорт зерна они будут согласованы с зернотрейдерами.

Об этом заявил сегодня на брифинге министр аграрной политики Николай ПРИСЯЖНЮК.

«Если квоты будут даже вводиться, они будут вводиться в первую очередь на сегодняшний день на пшеницу для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность страны. И они будут согласованы с зернотрейдерами», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Он также отметил, что в случае введения квот они будут «мягкие и лояльные».

По его словам, в министерство обратились зернотрейдеры и зернопроизводители относительно необходимости совместно разработать меморандум о возможности введения квот на экспорт зерна.

Как сообщал УНИАН, в конце июля министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК заявил, что не исключает, что правительству придется ввести квоту на экспорт продовольственной пшеницы после завершения жатвы.

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