Кабмин определит единого закупщика зерна в АФ

Кабинет министров Украины намерен определить единого исполнителя по закупке зерна в Аграрный фонд (АФ).

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

«На сегодняшний день я внес с голоса дополнительно вопрос об определении единого исполнителя по закупке зерна в Аграрный фонд», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Он отметил, что Аграрный фонд выйдет на зерновой рынок для закупки зерна на сумму 5 млрд. грн. По словам министра, деньги на это имеются в наличии.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 22 июля во время встречи с министром аграрной политики Н.ПРИСЯЖНЮКОМ поручил закупить в Аграрный фонд не менее 4-4,5 млн. тонн зерновых.

Учитывая ситуацию на мировом рынке зерна, глава государства обратил внимание на необходимость формирования продовольственного резерва, а также региональных резервов для обеспечения продовольственной безопасности страны.

20 июля Н.ПРИСЯЖНЮК сообщил, что в Министерстве аграрной политики Украины ожидают, что Аграрный фонд и ГАК «Хлеб Украины» смогут купить до 4,5 млн. тонн зерна.

При этом он отметил, что для закупки зерна Минагрополитики намеревается привлечь средства от размещения ОВГЗ на сумму 5 млрд. грн. Выпуск облигаций планируется провести в начале августа.