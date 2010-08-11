Зерна России хватит

Пессимистичный прогноз по сбору урожая зерна в этом году в России - 60 миллионов тонн, однако этого все равно хватит, заявила глава Минсельхоза РФ Елена Скрынник, сообщает РИА Новости

В 2009 году было собрано 97,1 миллиона тонн зерна. В этом году значительная часть зерновых погибла из-за аномальной жары и засухи.

"Совместный прогноз с Росгидрометом - пессимистичный, если можно так сказать. 65-67 миллионов тонн - оптимистичный и пессимистичный - 60 миллионов тонн", - сказала Скрынник на встрече с премьер-министром РФ Владимиром Путиным в среду.

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"Но все те меры, которые предпринимаются на сегодняшний день, позволяют нам надеяться на то, что мы удовлетворим зерновыми нашу страну", - заявила министр.

Скрынник сообщила, что уборочные работы проводятся во всех федеральных округах, кроме Сибирского.

"На сегодняшний день обработано 50% посевных площадей, собрано 40 миллионов тонн зерновых", - сказала она.

"Передовиками являются Краснодарский край - они собрали на 500 тысяч тонн больше, чем в прошлом году, Ставропольский край - идет с успехом не с таким, но больше 150 тысяч тонн, и также регионы Северо-Кавказского федерального округа", - отметила глава Минсельхоза.

По ее словам, ситуация в Центральном и Приволжском федеральных округах - сложнее.