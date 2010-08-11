Европейские эксперты: рынок зерна скоро стабилизируется

Урожай в России в этом году будет меньше прошлогоднегоРешение России запретить с 15 августа и до конца года экспорт пшеницы привел к резкому скачку цен на мировых рынках. Эксперты в Европе полагают, что ситуация стабилизируется, и поводов для беспокойства нет, сообщает Немецкая волна.

Россия продолжает понижать прогноз урожая зерновых. Как заявил в понедельник, 9 августа, премьер-министр Владимир Путин, в этом году урожай ожидается на уровне 60-65 миллионов тонн. Неделю назад оценки были более оптимистичные. Замминистра сельского хозяйства Александр Беляев называл тогда другие цифры - на 10 миллионов тонн больше.

По оценкам экспертов, из-за сильной жары и засухи урожай зерновых в России ожидается на 20-30 процентов ниже, чем в рекордном 2009-м. Тогда было собрано 97 миллионов тонн. По итогам минувшего сезона Россия была третьим после США и Канады экспортером пшеницы в мире.

Недавнее решение России запретить до конца года экспорт зерна и, в первую очередь, пшеницы вызвало резкое ее подорожание на мировых рынках. На европейских и американских биржах цена пшеницы поднялась до максимального уровня за последние два года и превысила 230 долларов за тонну. По некоторым данным, с июня на фоне засухи в России мировые цены на пшеницу выросли почти вдвое.

Кризиса на мировом рынке не будет

В штаб-квартире Международного совета по зерну в Лондоне не ожидали такой реакции рынков, говорит Джон Тжаардстра, помощник директора межправительственной организации, которая занимается вопросами торговли зерном. "Проблема заключается в том, что рынок всегда реагирует на неуверенность, - считает эксперт. - Пока мы не будем знать точно, какой именно урожай в этом году соберут в России, неуверенность будет способствовать колебаниям цен".

По мнению представителя Международного совета по зерну, скачек цен может быть связан и с действиями биржевых спекулянтов. Похожей точки зрения придерживается и Кристоф Буххольц (Christoph Buchholz), руководитель Объединения зернотрейдеров на Гамбургской бирже. "По нашим оценкам, доля спекуляций в цене может составлять до 50 процентов", - говорит Буххольц. В общем, по его словам, в этом году в мире был собран "достаточный урожай пшеницы и зерновых".

Украина может воспользоваться ситуацией

Это дает экспертам основания предполагать, что кризиса на рынке зерна ожидать не приходится. По их мнению, долю экспорта России теперь заполнят другие страны, например США, где в этом году ожидается богатый урожай зерновых. В Европе сокращение поставок из России может попытаться частично восполнить соседняя Украина - конкурент России и один из мировых лидеров на рынке зерна.

Украина в этом году, по официальным прогнозам, тоже соберет меньший урожай, чем в прошлом, но вводить запрет на экспорт зерновых не собирается, говорит Джон Тжаардстра из Международного совета по зерну. Он отмечает, что Украина стала в последние годы крупным зерновым экспортером. "В этом году там тоже была засуха в одних районах и слишком много дождей - в других. Но потери урожая на Украине не идут ни в какое сравнение с Россией", - считает Тжаардстра.

Сходного мнения придерживается и руководитель Объединения зернотрейдеров на Гамбургской бирже Кристоф Буххольц. "Украина в какой-то степени выиграет от решения России приостановить экспорт зерна и может попытаться заполнить образовавшуюся брешь своей продукцией", - считает он.

Голод россиянам не грозит

Что касается ситуации в самой России, то европейские эксперты не видят повода для беспокойства. "Россиянам не нужно беспокоиться по поводу цен на хлеб, - считает Буххольц. - Потери урожая не настолько велики, чтобы это представляло угрозу для обеспечения населения".

В связи с неурожаем в России остро будет стоять вопрос не с продовольственным, а с фуражным зерном, считает Джон Тжаардстра из Международного совета по зерну. По его словам, в России значительная часть урожая идет на корм скоту. Поэтому вопрос сохранения поголовья теперь будет зависеть от того, каким будет урожай на самом деле, и как Россия будет компенсированы потери.