В Черниговской обл. ожидается 1 млн. т урожая кукурузы

В Черниговской области нынешний урожай кукурузы на зерно, если погодные условия не помешают, ожидается в объеме около 1 миллиона тонн. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Главного управления агропромышленного развития Черниговской облгосадминистрации.

В сообщении отмечается, что еще никогда в истории выращивания этой культуры на Черниговщине, кукурузой не были засеяны такие большие площади, как в этом году, – почти 212 тысяч га. Эта культура может не только частично компенсировать потери зерновых культур от неблагоприятных погодных условий, но и решить другие вопросы.

В этом году качество выращенного урожая чрезвычайно высокое – свыше 75% урожая зерновых составляет продовольственное зерно, чего раньше не наблюдалось на бедных полесских почвах. Соответственно, фуражного зерна, на котором специализировалась Черниговская область, будет получено значительно меньше. Частично его можно заменить кукурузой, которая используется для изготовления разнообразных кормов для скота.