ФГИУ отбирает оценщиков северодонецкого «Азота»

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил конкурс по отбору оценщиков 40% государственного пакета акций ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот», сообщается сегодня в официальном издании ФГИУ «Ведомости приватизации».

Как отмечается в сообщении, целью проведения оценки пакета является его дальнейшая продажа на приватизационном конкурсе.

Конкурс состоится 25 августа этого года.

Как сообщал УНИАН, ранее ФГИУ уже заявлял, что планирует в текущем году продать 40% акций северодонецкого «Азота».

Справка УНИАН. ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот» (Луганская обл.) является третьим по величине в Украине производителем аммиака и одним из крупнейших в Европе химическим предприятием по производству азотных удобрений и пр.

24 декабря 2004 года Фонд госимущества Украины и компания Worldwide Chemical LLC (США) создали ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот» с уставным фондом 1 млрд. 056,7 млн. грн. на базе СГПП «Объединение Азот». Доля Фонда госимущества в ЗАО составляла 40%, доля Worldwide Chemical LLC - 60% - дочерняя компания IBE Trade Corporatiоn.

«Северодонецкое объединение «Азот» завершило 2009 год с убытком 200,369 млн. грн., тогда как по итогам 2008 года чистая прибыль компании составляла 22,485 млн. грн.