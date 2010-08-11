Спиртзаводы Винницкой обл. сократили производство спирта

В январе-июле 2010 года спиртовые заводы Винницкой области выработали 1,806 млн. дал спирта, что на 19,12%, или на 0,427 млн. дал, меньше, чем в январе-июле 2009 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Иван МОВЧАН.

По его словам, спад производства спирта в области в январе-июле т.г. вызван дефицитом сырья.

В июле 2010 г. по сравнению с июнем 2010 г. производство спирта предприятиями Винницкой области сократилось на 35,2%, или на 109,6 тыс. дал, – до 201,7 тыс. дал, а по сравнению с июлем 2009 года – сократилось на 33,41%, или на 101,2 тыс. дал.

Как сообщал УНИАН, в январе-июне 2010 года спиртовые заводы Винницкой области выработали 1,604 млн. дал спирта, что на 16,85%, или на 0,325 млн. дал, меньше, чем в январе-июне 2009 года.

Справка УНИАН. Государственное объединение "Подольеспирт" объединяет 14 государственных спиртовых заводов Винницкой области. "Подольеспирт" входит в состав государственного концерна спиртовой и ликероводочной промышленности "Укрспирт".