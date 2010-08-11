В Житомирской обл. оптово-отпускная цена на свиней снизилась
17:02, 11 августа 2010Агро
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За 6 месяцев на 2 %
В Житомирской области за 6 месяцев оптово-отпускная цена на свиней снизилась на 2 % - до 15170 грн за тонну в живом весе - ОГА .
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил зампредседателя Житомирской облгосадминистрации по аграрным вопросам Николай ДЕЙСАН.
При этом он уточнил, что реализация свинины II категории перерабатывающими предприятиями в первом полугодии не проводилась.
Розничная цена на свинину по состоянию на 30 июня т. г. на продовольственных рынках области составляет в среднем 39,96 грн за кг., что на 8% больше, чем было на начале этого года и на 3% меньше аналогичного прошлогоднего показателя.
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