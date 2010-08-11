В Житомирской обл. закупочная цена на молоко выросла

В Житомирской области в агроформированиях за 6 месяцев т.г. средняя закупочная цена на молоко первого сорта выросла на 44% - до 2 670 грн. за тонну.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Житомирской областной госадминистрации по аграрным вопросам Николай ДЕЙСАН.

По его словам, средняя по Украине закупочная цена молочного сырья у сельхозпредприятий в январе-июне т.г. составляла 2 560 грн./т.

При этом он уточнил, что закупочная цена на молоко в личных крестьянских хозяйствах по области достигла в указанном периоде 1 500 грн./т.