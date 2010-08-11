В Винницкой обл. производство молокопродуктов с растительными жирами выросло

В январе-июле 2010 года производство молочных продуктов с содержанием растительных жиров перерабатывающими предприятиями Винницкой области увеличилось на 23,92%, или 1,06 тыс. тонн, по сравнению с январем-июлем 2009 года - до 5,491 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Иван МОВЧАН.

Рост производства молочных продуктов с содержанием растительных жиров в январе-июле т.г. вызван изменением потребительских предпочтений.

В частности, в июле текущего года по сравнению с июнем производство данного вида продукции перерабатывающими предприятиями Винницкой области увеличилось на 11,11%, или на 0,102 тыс. тонн, – до 1,02 тыс. тонн, а по сравнению с июлем 2009 года рост производства составил 25%, или 0,204 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в январе-июне 2010 года производство молочных продуктов с содержанием растительных жиров перерабатывающими предприятиями Винницкой области увеличилось на 23,68%, или 0,856 тыс. тонн, по сравнению с январем-июнем 2009 года - до 4,471 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Производством молочных продуктов с содержанием растительных жиров в Винницкой области занимается 5 предприятий.