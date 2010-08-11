В отношении Гайсинского спиртзавода начата процедура банкротства

Хозяйственный суд Винницкой области начал процедуру банкротства в отношении государственного предприятия "Гайсинский спиртовой завод" (Винницкая обл.).

Об этом говорится в сообщении суда, текстом которого располагает УНИАН.

Дело о банкротстве было возбуждено 27 июля т.г., введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов.

Распорядителем имущества назначен арбитражный управляющий Евгений ЛАХНЕНКО.

Претензии кредиторов к должнику принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения (10 августа т.г.).

Как сообщал УНИАН, Гайсинский спиртзавод в марте 2010 года начал производство бензинового биотоплива.

Справка УНИАН. Гайсинский спиртовой завод является государственным предприятием. Производственная мощность завода составляет 800 тыс. дал спирта в год и до 100 тыс. тонн биотоплива в год.