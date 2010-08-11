«Хлеб Инвестбуд» выиграл тендер Аграрного фонда

ООО «Хлеб Инвестбуд» (Киев) выиграло тендер Аграрного фонда на поставку 5 млн. тонн зерна в 2010 году.

Об этом сказано в соответствующем объявлении об итогах торгов, размещенном на официальном сайте Аграрного фонда.

Согласно сообщению, период поставки зерна – август-декабрь 2010 года.

Ценовое предложение ООО «Хлеб Инвестбуд» составило 7 млрд. грн.

Как сообщил сегодня на брифинге в Кабинете Министров Украины министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК, Аграрный фонд выйдет на зерновой рынок для закупки зерна на сумму 5 млрд. грн. По словам министра, деньги на это имеются в наличии.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 22 июля во время встречи с министром аграрной политики Н.ПРИСЯЖНЮКОМ поручил закупить в Аграрный фонд не менее 4-4,5 млн. тонн зерновых.

Учитывая ситуацию на мировом рынке зерна, глава государства обратил внимание на необходимость формирования продовольственного резерва, а также региональных резервов для обеспечения продовольственной безопасности страны.

Ранее, 20 июля т.г., Н.ПРИСЯЖНЮК сообщил, что в Министерстве аграрной политики Украины ожидают, что Аграрный фонд и ГАК «Хлеб Украины» смогут купить до 4,5 млн. тонн зерна. При этом он отметил, что для закупки зерна Минагрополитики намерено привлечь средства от размещения ОВГЗ на сумму 5 млрд. грн. Выпуск облигаций планируется провести в начале августа.