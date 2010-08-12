Кабмин согласовал изменения в управлении землями в Крыму

Кабинет министров на заседании 11 августа согласовал проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании управления землями на территории Автономной Республики Крым», который был разработан Государственным комитетом по земельным ресурсам.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госкомзема.

Соответствующий законопроект в установленные сроки будет вынесен Кабмином на рассмотрение Верховной Рады Украины.

Целью проекта закона является реализация основных направлений государственной политики, направленных на усовершенствование земельных отношений на территории Крыма и упорядочения взаимоотношений между органами государственной власти, местного самоуправления и Советом министров АР Крым.

Проект закона предусматривает значительное расширение полномочий органов власти Автономной республики Крым и усиливает функцию контроля за распоряжением и использованием земель Автономии и соблюдением требований действующего законодательства.

Принятие данного законопроекта будет способствовать более четкому распределению полномочий в сфере земельных отношений между органами власти всех уровней и устранит неоднозначное понимание и применение норм законодательства, утверждают в Госкомземе.