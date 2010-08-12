В Запорожской области горела стерня

В Запорожской области воблизи с. Украинка Токмацкого района на поле ООО „Геолан Агро” сгорела стерня на площади 161 гектар.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Жертв и пострадавших нет. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

По факту пожара правоохранительными органами проводится расследование.