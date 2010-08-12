В Запорожской области горела стерня
11:21, 12 августа 2010Агро
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На площади свыше 160 га
В Запорожской области воблизи с. Украинка Токмацкого района на поле ООО „Геолан Агро” сгорела стерня на площади 161 гектар.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.
Жертв и пострадавших нет. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.
По факту пожара правоохранительными органами проводится расследование.
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