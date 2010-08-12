Индекс производства молочной продукции составил 95%

В Житомирской области индекс производства молочной продукции за 6 месяцев т.г. составил 95%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Житомирской областной госадминистрации Николай ДЕЙСАН.

По его словам, в области с начала этого года наблюдался рост объемов производства в молокоперерабатывающей отрасли, индекс производства которой в мае т.г. к апрелю составил 129,8%.

"Однако, учитывая недостаток сырья и низкую покупательскую способность населения, индекс производства молочной продукции в целом за 6 месяцев составил 95%", - уточнил Н.ДЕЙСАН.