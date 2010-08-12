Россия снова запретила импорт молдавского вина

Россия запретила импорт молдавского вина, свидетельствует письмо, распространенное таможенной службой РФ через несколько недель после того, как исполняющий обязанности Президента Молдовы назвал присоединение страны к СССР оккупацией.

Как сообщает “Рейтер”, производство вина составляет около 20 процентов молдавской экономики и дает работу примерно 25 процентам рабочей силы в стране. Россия - крупнейший рынок для молдавских виноделов.

«Федеральная таможенная служба (РФ) таким образом запрещает импорт следующих продуктов: вин... виноматериалов, коньяков, произведенных в Республике Молдова», - говорится в документе, полученном «Рейтер».

Документ ссылается на опасения относительно качества молдавского вина, неоднократно озвученные Роспотребнадзором.

Представители таможенных органов и Роспотребнадзора не были доступны для комментариев.

Исполняющий обязанности Президента Молдовы Михай ГИМПУ объявил 28 июня, день вступления советских войск в Молдову, днем советской оккупации. Это вызвало резкую реакцию в Кремле, несмотря на то, что Конституционный суд Молдавии отменил декрет М.ГИМПУ.

Госдума России осудила действия М.ГИМПУ как попытку переписать историю. Вскоре после этого Роспотребнадзор заявил, что качество импортируемого из Молдовы вина ухудшилось, и его, скорее, надо использовать для "покраски заборов", а не для питья.

Россия уже запрещала импорт вина из Молдовы и Грузии в 2006 году, вызвав обвинения в том, что она пытается наказать традиционно винодельческие страны за выбор прозападного пути развития.