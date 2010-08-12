На спрэдах будут указывать название продукции

Антимонопольный комитет Украины обязал 12 производителей спрэдов прекратить недобросовестную конкуренцию и указывать название своей продукции на лицевой стороне упаковки.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на заседании АМК.

Комитет провел исследование рынка масла, спрэдов и смесей растительных жиров, в ходе которого выявил ряд нарушений конкурентного законодательства во время маркировки продукции.

По данным АМК, ряд производителей спрэдов и смесей растительных жиров указывают вид товара только на боковой части упаковки и мелким шрифтом, при этом на лицевой стороне упаковки товара размещают название товара «Фермерское», «Вершкове», «Карпатское», «Балтское», «Сельское», «Легкое», «Французское», не указывая рядом с ними слово спрэд. При этом все эти названия среднего рода, как и слово масло, хотя слово спрэд – мужского рода.

По выводам специалистов Антимонопольного комитета такие действия производителей спрэдов могут ввести в заблуждение потребителей, и потенциальный потребитель может перепутать товар и приобрести его как масло, поскольку эта продукция на полках магазинов, как правило, размещается рядом с маслом. Для защиты интересов потребителей АМК выдал обязательные к исполнению рекомендации относительно прекращения недобросовестной конкуренции 12 производителям спрэдов – ОАО «Заречненский молокозавод» (Ривненская обл.), ООО «Андрушевский маслосырзавод» (Житомирская обл.), ДП «Староконстантиновский молочный завод» (Хмельницкая обл.), ЗАО «Галичина» (Львовская обл.), ООО фирма «Апрель» (г. Харьков), ООО «Люстдорф» (Винницкая обл.), ООО «Балтский молочно-консервный комбинат детских продуктов» (Одесская обл.), ДП «Львовагропродукт» ООО «Миг» (г.Львов), ОАО «Молочник» (г. Житомир), ОАО «Рожищенский сырзавод» (Волынская обл.), ООО «Тульчинский маслосырзавод» (Винницкая обл.) и ОАО «Решетиловский маслозавод» (Полтавская обл.).

АМК обязал эти предприятия указывать на лицевой стороне упаковки полное название товара: масло, спрэд или смесь растительных жиров.

***В отличии от масла, спрэды и смеси растительных жиров содержат в своем составе растительный жир с массовой долей общего жира: в спрэдах – от 50 до 85%, а в смеси жировой – не меньше 99%.