В Москве подорожал хлеб

В Москве хлеб подорожал на 10-12%.

Об этом сообщает газета «Новые Известия» от 12 августа.

По информации издания, в некоторых магазинах и хлебных киосках Москвы появились объявления о подорожании хлеба. Владельцы торговых точек ссылаются на то, что отпускные цены на продукт номер один поднимают его производители.

Всплески цен на муку и хлеб начались еще в средине июля в ряде регионов, пострадавших от засухи. Так, в Чувашии за июль более всего в республике подорожали сахар (+16%), мука (+13,6%), макаронные и крупяные изделия (+9,6%), хлеб и хлебобулочные изделия (+7%). В Вологде только за неделю с 27 июля по 2 августа мука подорожала на 7,3%, и процесс продолжается. В каждом случае эксперты и представители администраций объясняли эти факты наличием слухов о грядущем дефиците зерна и «опережающими» спекуляциями на их фоне.

Московские предприятия также ссылаются на дорожающее сырье. В объявлениях Черемушкинского комбината говорится: «В связи с ростом цен на муку (поставщик объявляет повышение на 30-50% в зависимости от сорта) цены на хлебобулочную продукцию поднимутся в среднем на 12%».

Отмечается, что подобные сообщения появились после заявлений министра сельского хозяйства Елены СКРЫННИК, которая регулярно заявляет, что «ситуация под контролем», а «в случае роста цен Минсельхоз может предпринять «комплекс мер» для их снижения».

В тоже время, президент Российской гильдии пекарей Юрий КАЦНЕЛЬСОН в объективный рост цен не верит. Он обвинил московские хлебозаводы в том, что они пошли на поводу у мукомолов. Эксперт также напомнил, что еще два года назад вице-премьер Виктор ЗУБКОВ объявил о начале региональных программ развития конкуренции в продуктовых отраслях, но по хлебу вообще ничего не сделано - в России до сих пор 12-13 тыс. экономических субъектов заняты хлебопечением, а для насыщения рынка нужно в три раза больше.

В свою очередь, директор «Хлебозавода №22» Елена БОРИСОВА сообщила, что предприятие подняло цены на 10% на весь ассортимент еще 19 июля. Мотивы - подорожала мука от 10 до 50% в зависимости от поставки - с 6,4 до 14,5 тыс. рублей за тонну. Также выросли в цене сахар, масло растительное, упаковочные материалы - на 30%. Кроме того, с начала года существенно подорожала электроэнергия, плюс пришлось проиндексировать зарплату сотрудников.

Мука подорожала и в торговых точках: цены на нее поднялись в среднем в два раза. Мука низкого качества с 19 рублей поднялась в цене примерно до 40, а более высокого - с 48 до 100 рублей.