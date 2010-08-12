Городенковский сахарный завод будет реанимирован

На Прикарпатье до 10 октября текущего года планируют реанимировать Городенковский сахарный завод.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, заместитель председателя облгосадминистрации Василий БРУС поручил новому инвестору завода – агрохолдингу «Мрия» до 10 октября провести все пусконаладочные работы на Городенковском сахарном заводе. Совместно с ООО «Сахарный завод Городенка» инвестор разрабатывает организационно-технические мероприятия по подготовке сахарозавода к производственному сезону-2010.

По словам В.БРУСА, все мероприятия и действия по реанимации Городенковского сахарозавода проводятся под личным руководством главы облгосадминистрации Михаила ВЫШИВАНЮКА. «Работы там идут полным ходом. Надеемся, Ивано-Франковская область будет со своим сахаром», – отметил В.БРУС.

Он также сообщил, что в области есть свое сырье – под сахарной свеклой в регионе почти 4 тыс. га площадей. Планируемая урожайность – 400 тонн с гектара. Завод будет перерабатывать 2,5 тонны в сутки.

Справка УНИАН. Ранее в Ивано-Франковской области работало два сахарозавода –Городенковський и Бовшивский в Галицком районе. Бовшивский сахарный завода был остановлен в связи с огромными долгами.

Городенковский сахарный завод, построенный в 1926 году, тоже был объявлен банкротом, банк «Форум» забрал его за долги и продал его активы. В настоящее время новый инвестор пытается возродить завод.