Кабмин может ввести квоту на экспорт пшеницы и ячменя

Правительство может ввести квоту на экспорт пшеницы и ячменя на уровне 5 млн. тонн суммарно.

Об этом сообщил президент Украинской зерновой ассоциации Владимир КЛИМЕНКО сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, завтра, 13 августа, Кабинет министров Украины должен провести совещание относительно квотирования экспорта зерна. «Какое будет решение принято, мы не знаем. Но обсуждается сегодня вот такая цифра (5 млн. тонн ячменя и пшеницы – УНИАН)», - сказал В.КЛИМЕНКО.

Как отметил эксперт, с учетом того, что данная мера может быть введена с 15 сентября, то на то время около 3 млн. тонн уже будет экспортировано и вместе с ожидаемыми 5 млн. тонн по квоте объемы экспорта составят около 8 млн. тонн.

Решение о квотировании экспорта кукурузы будет приниматься после того, как будет окончательно собран урожай. «Там, вроде, ситуация (с урожаем – УНИАН) неплохая, но потери определенные будут», - сообщил В.КЛИМЕНКО.

Относительно квотирования экспорта кукурузы, то, согласно предварительным данным УЗА, правительство пока не будет его вводить. «Кукурузу в этот режим квотирования планировалось включать, а теперь уже не планируется включать, хотя еще может что-то изменится по ходу совещания, которое будет проходить завтра и где будет приниматься окончательное решение», - отметил президент ассоциации.

Также В.КЛИМЕНКО подчеркнул, что квоты правительства могут изменяться в зависимости от ресурсов. «Если мы будем видеть, что ресурсов есть больше (для экспорта – УНИАН), то правительство будет вносить корректировки в размеры квот – увеличивать их, если в этом будет необходимость, и будет ресурс», - сказал он.

Кроме того, вчера, 11 августа, УЗА и Аграрная конфедерация подписали меморандум с правительством о совместных действиях на рынке, однако данный меморандум не предусматривает квотирования экспорта зерна, сообщил В.КЛИМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в конце июля министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК заявил, что не исключает, что правительству придется ввести квоту на экспорт продовольственной пшеницы после завершения жатвы.