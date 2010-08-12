В Винницкой области сократилось производство муки

Предприятия Винницкой области в январе-июле 2010 года сократили производство муки на 12,28%, или 11,468 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 81,912 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Иван МОВЧАН.

По его словам, причиной сокращения производства муки стал дефицит зерна.

В июле т.г. по сравнению с июнем производство муки в Винницкой области возросло на 4,46%, или 0,527 тыс. тонн, – до 12,339 тыс. тонн, а по сравнению с июлем 2009 года – сократилось на 12,94%, или 1,834 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Производством муки в Винницкой области занимаются 13 предприятий.