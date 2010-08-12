АМКУ оштрафовал Рожищенский сырзавод

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ОАО «Рожищенский сырзавод» (Волынская обл.) на 25 тыс. грн. за недобросовестную конкуренцию.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принято сегодня на заседании АМКУ.

Комитет установил, что предприятие нанесло на лицевую сторону упаковки сладкосливочного спрэда «Фермерское» название торговой марки «Матусине масло», что могло ввести в заблуждение потребителя.

Кроме того, название «Матусине масло» и «Фермерское» написано значительно большими буквами, чем слова «спрэд сладкосливочный», что может привести к тому, что покупатель ошибочно примет данный продукт за масло.

Учитывая все нарушения, АМКУ оштрафовал ОАО «Рожищенский сырзавод» на 25 тыс. грн. и рекомендовал изменить упаковку, нанеся на лицевую сторону надпись «спрэд».

Председатель правления ОАО «Рожищенский сырзавод» Валентина СЫНЯ сообщила, что предприятие признало нарушения и уже прекратило производство продукции в указанной упаковке в июне текущего года.