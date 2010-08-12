В России ущерб от гибели урожая составляет 26,1 млрд руб

Ущерб от гибели урожая зерновых в 18 регионах России, наиболее значительно пострадавших от засухи, достиг 37,1 млрд рублей по оценке самих регионов. По оценке Минсельхоза он несколько меньше и составляет 26,1 млрд рублей, сообщает k2kapital данные пресс-службы министерства.

Местные чиновники заявляют, что всего из-за засухи погиб урожай на 9,5 млн гектаров. А по данным Минсельхоза, площадь погибшего урожая составляет 8,7 млн гектаров.

Сильнее всех от засухи пострадал Татарстан, его ущерб оцениваются в 6,2 млрд рублей. Больше 3 млрд рублей потеряли Оренбургская область и Башкирия, Саратовская область потеряла боле 2 млрд.

В Минсельхозе отметили, что пострадавшие от засухи субъекты попросили бюджетные кредиты на сумму 53,5 млрд рублей. 13,7 млрд рублей уже выдано.