Закупочная цена на молоко осенью вырастет на 20-30%

В связи с ростом цен на молочное сырье в Евросоюзе и проблемам в молочном секторе Украины, закупочная цена на молоко в ноябре-декабре т.г. вырастет на 20-30%.

Такой прогноз экспертов ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) сообщила УНИАН пресс-служба.

Как сообщает УКАБ, ценовая ситуация, сложившаяся в ЕС, обусловлена сезонным сокращением производства, а также ростом потребления молока в Индии и Китае, поскольку ЕС является одним из главных экспортеров молока в страны Азии.

В свою очередь, с начала августа закупочная цена на молоко в Украине выросла на 8% в связи с сокращением поголовья крупного рогатого скота и другими структурными проблемами, существующими в молочном секторе Украины. УКАБ отмечает, ссылаясь на данные Министерства аграрной политики, что в Украине в начале августа закупочная цена одной тонны молока от сельхозпредприятий составляет в среднем 2777 грн, что на 8% больше, чем в июле.

Эксперт по рынкам молока и молочной продукции УКАБ Тарас ГАЛАЮК отмечает, что пока еще не понятная ситуация со льготным налоообложением производителей молока на 2011 год, а также фактор сезонности могут спровоцировать поздней осенью «шальной рост цен на молоко и молочные продукты». «Учитывая влияние данных факторов, можно ожидать повышение цен на 20-30% в ноябре-декабре т.г. Поэтому нужно уже сегодня подумать о возможных последствиях и принять соответствующие меры, в частности по поддержке производителей молока». Т. ГАЛАЮК

По его словам, неопределенность в некоторых агрополитических вопросах порождает нестабильность цен на молочное сырье. «Так, неоднозначная ситуация в отношении механизма начисления и выплаты дотаций производителям молока привела к тому, что весной т.г. наблюдались более стремительные темпы снижения закупочных цен, чем в предыдущем году: от 20,9% к 5,5% соответственно», - говорит эксперт.