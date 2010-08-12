Хлеборобы Винницкой области намолотили второй миллион тонн зерна

В Винницкой области намолочен второй миллион тонн зерна.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Управлении агропромышленного развития Винницкой облгосадминистрации.

По состоянию на 12 августа зерновые ранней группы обмолочены на площади 633,564 тыс. га, или 99% прогноза (652,059 тыс. га), намолочено 2 млн. 003 тыс. 606 тонн зерна нового урожая. Урожайность зерновых составляет 31,6 ц/га.

Озимый ячмень обмолочен на площади 67,308 тыс. га, намолочено 198,714 тыс. тонн, что составляет 100%, урожайность 29,5 ц/га.

Озимая пшеница убрана с 351,820 тыс. га, намолочено 1 млн. 237 тыс. 445 тонн, что составляет 99%, урожайность 35,2 ц/га.

Озимый рапс обмолочен с 28,362 тыс. га, намолочено 56,847 тыс. тонн, что составляет 99%, урожайность 20 ц/га.

Также яровая пшеница убрана с 29,941 тыс. га, намолочено 86,654 тыс. тонн, что составляет 98%, урожайность 28,9 ц/га.

Яровой ячмень убран с 156,330 тыс. га, намолочено 423,930 тыс. тонн, что составляет 99%, урожайность 27,1 ц/га.

Горох обмолочен с 14,951 тыс. га, намолочено 28,051 тыс. тонн, что составляет 98%, урожайность 18,8 ц/га.

Рожь убрана с 7,627 тыс. га, намолочено 17,132 тыс. тонн, что составляет 99%, урожайность 22,5 ц/га.

На уборке урожая работает 515 комбайнов, в том числе 173 привлеченных из других регионов.

Как сообщал УНИАН, в Винницкой области прогнозируется получить около 3 млн. тонн зерновых. Посевная площадь в 2010 году по области составляет 1 млн. 539 тыс. га, что на 14 тыс. га больше, чем в 2009 году.

Всего на территории Винницкой области около 2 млн. га сельскохозяйственных земель