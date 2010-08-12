Россия экспортирует в этом году около 4 млн. т зерна

Россия может себе позволить поставить на экспорт в текущем сельскохозяйственном году 2-4,5 миллиона тонн зерна, говорится в материалах Минсельхоза России, распространенных к проходящему в четверг совещанию о мерах по стабилизации положения на внутреннем зерновом рынке, а также о ситуации в субъектах РФ, пострадавших от засухи, сообщает РИА Новости.

Согласно подготовленному министерством прогнозному балансу зерна на 2010-2011 сельхозгод, при оптимистичном сценарии, предполагающем урожай в 65 миллионов тонн, экспорт должен составить не более 4,5 миллиона тонн. Пессимистичный сценарий с урожаем в 60 миллионов тонн даст возможность экспортировать не более 2 миллионов тонн зерна.