Мясопродукты на Сорочинской ярмарке будут жестко контролировать

Государственный комитет ветеринарной медицины Украины установил жесткий контроль за животноводческой продукцией на Сорочинской ярмарке.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Госкомитета ветмедицины со ссылкой на главного государственного инспектора ветеринарной медицины Полтавской области Сергея АРАНЧИЯ.

Как сообщил С. АРАНЧИЙ, в ходе подготовки к национальной ярмарке в селе Великие Сорочинцы Миргородского района была организована деятельность лабораторий ветсанэкспертизы в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами торговли на рынках.

С целью обеспечения ветеринарного контроля будет установлено круглосуточное дежурство специалистов областных государственных учреждений ветеринарной медицины и отдела ветеринарной милиции по проведению карантинных ветеринарных мероприятий ГУ МВД Украины в Полтавской области.

Кроме того, обеспечен контроль за оформлением ветеринарных документов и справок на животных и птицу, а также продукты животного происхождения, которые допускаются для реализации на Сорочинской ярмарке.

Как сообщает пресс-служба, госветмедслужба Миргородского района в течение двух дней должна обеспечить проведение дезинфекции территории, на которой была проведена торговля животными и птицей.

Как сообщал УНИАН, Национальная Сорочинская ярмарка будет проходить в Великих Сорочинцах Полтавской области с 17 по 22 августа 2010 года.