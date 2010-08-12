АМКУ: причин для роста цен на хлеб и сахар нет

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) на сегодняшний день не видит причин для повышения цен на хлеб и сахар.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель АМКУ Алексей КОСТУСЕВ сегодня в ходе телефонной линии газеты «Комсомольская правда».

«Никаких оснований для повышения цен на хлеб сегодня нет вообще», – подчеркнул он. По словам А.КОСТУСЕВА, весь хлеб, который сегодня продается, изготовлен из зерна урожая прошлого года.

«Не нужно переживать, все у нас в стране с ценами на хлеб будет нормально, по крайней мере с ценами на социальные сорта хлеба», – заверил председатель АМКУ.

Также он отметил, что нет тенденций к росту цен и на рынке сахара. «На рынке сахара мы сегодня тенденций к росту цен не видим, и объективных причин сегодня повышать цены на сахар нет», – сказал А.КОСТУСЕВ.

При этом он подчеркнул, что АМКУ постоянно мониторит ситуацию как на рынке зерна, так и на рынке сахара, и будет реагировать на необоснованное повышение цен.

«Если начнутся тенденции (к повышению цен – УНИАН), мы их перехватим в самом начале», – сказал глава Антимонопольного комитета.