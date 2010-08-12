Эксперт: В Украине в 2010 г. соберут 17,6 млн. т пшеницы

По прогнозам аналитиков ИА «АПК-Информ», урожай пшеницы в Украине в 2010 г. составит 17,6 млн. тонн, что на 3,25 млн. тонн меньше, чем в прошлом году.

Как отмечается в сообщении агентства, урожайность составит 27,3 ц/га (в 2009 г. - 30,9 ц/га).

На снижение валового сбора зерновых оказали негативное влияние погодные условия, сокращение уборочных площадей и снижение урожайности пшеницы, говорится в сообщении.

По оценкам аналитиков агентства, переходящие остатки пшеницы составили 1,87 млн. тонн.

В сумме с прогнозируемыми переходящими запасами общее предложение пшеницы в 2010-2011 МГ может составить 19,8 млн. тонн против прошлогодних 23,6 млн. тонн.