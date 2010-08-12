Прогноз Гидрометцентра урожая 2010 года

Кукуруза

Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует урожай кукурузы в текущем году на уровне 10-10,5 млн. тонн.

Об этом в беседе с корреспондентом УНИАН сообщила начальник отдела агрометеорологии Татьяна АДАМЕНКО.

«Перспективы у кукурузы были очень хорошие, но с погодными условиями, которые наблюдаются в Украине почти 40 дней, ее перспективы несколько ухудшились. На основе наших расчетов, валовой сбор этой культуры составит 10-10,5 млн. тонн», – сообщила она.

По словам Т.АДАМЕНКО, в связи с жарой кукуруза преждевременно прекратила вегетацию, на сегодня урожай уже сформирован и далее не будет увеличиваться, тогда как при нормальных условиях кукуруза росла бы еще до конца августа.

«Сейчас мы имеем то, что сформировалось до конца июля, а дальше пошло прекращение вегетации, прекращение роста початков и засыхание. Это касается тех областей, где наибольшие площади посева этой культуры – центральные области, южные и восточные», – добавила эксперт.

Что касается западных областей, то там, по словам Т.АДАМЕНКО, перспективы по урожаю кукурузы отличные, урожайность будет высокой, однако в этих областях незначительные посевные площади данной культуры.

Специалист отметила, что уже следует начинать уборку кукурузы, чтобы не потерять то зерно, которое сформировано.

Подсолнечник

Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует урожай подсолнечника в текущем году на уровне не менее 6 млн. тонн.

Об этом в беседе с корреспондентом УНИАН сообщила начальник отдела агрометеорологии Татьяна АДАМЕНКО.

«Урожайность подсолнечника мы прогнозируем на уровне 14,5 ц/га и валовой сбор - около 6 млн. тонн», - сказала она.

При этом Т.АДАМЕНКО напомнила, что в Украине действует ограничение площадей под подсолнечником, поэтому, возможно, что официальные данные о площадях под этой культурой не совсем соответствуют действительности.

Она добавила, что расчет Гидрометцентра сделан на основе данных Госкомстата, но на самом деле подсолнечника может быть посеяно больше и валовой сбор может быть выше.