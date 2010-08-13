В Крыму заготовлено 50,5 тыс. тонн продзерна

В Крыму в ходе формирования региональных ресурсов продовольственного зерна на 2010-2011 маркетинговые годы заготовлено 50 тысяч 535 тонн зерна, что составляет 60,5% от запланированных 84 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении информационной политики Совета министров АРК.

В ходе совещания по вопросам формирования региональных ресурсов продовольственного зерна министр аграрной политики Крыма Анатолий КОРНЕЙЧУК сообщил, что, по состоянию на 12 августа, в Крыму зерновые убраны на всей площади (637,5 тыс. га). Собрано 1 млн. 305,5 тыс. тонн зерна. По состоянию на 9 августа, на хлебоприемные предприятия, зерновые склады, элеваторы и морские порты поступило 516 тыс. тонн зерна, в том числе около 80 тыс. тонн пшеницы. "В настоящее время продовольственная пшеница за пределы Крыма не уходит", - отметил министр.

При этом полностью выполнили поставленное по заготовке зерна задание 12 районов Крыма, необходимые объемы не сформировали только Белогорский (85,7%) и Первомайский (0%) районы. В городах автономии заготовлено только 55,2% от запланированных объемов. Не приступили к работе по заготовке зерна Алушта, Судак и Феодосия.

А.КОРНЕЙЧУК подверг критике руководителей регионов, не обеспечивших заготовку зерна. Министр поручил мэрам городов и председателям райгосадминистраций взять на особый контроль вопросы закупки зерна в необходимых объемах. "Регионам-аутсайдерам необходимо подтянуться", - отметил он.

***В соответствии с постановлением Совета министров АРК от 15 июня 2010 года, исполкомам городских советов, райгосадминистрациям, а также ОАО "Крымхлеб" поручено до 1 сентября организовать за счет собственных средств предприятий хлебопечения закупку у сельхозпредприятий продовольственного зерна в объеме 3-месячного неснижаемого запаса для хлебопечения на 2010-2011 маркетинговые годы.