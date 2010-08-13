На Прикарпатье обмолочено 80% ранних зерновых и зернобобовых

По оперативной информации, по состоянию на 12 августа в агрохозяйствах Ивано-Франковской области собрано и обмолочено 67 493 тонны ранних зерновых и зернобобовых культур, что составляет 77,5% от плана при урожайности 26,5%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы Ивано-Франковской областной госадминистрации.

Пшеницы озимой и яровой обмолочено 41 817 тонн, или 80,7% от плана (урожайность -27,5% с гектара). Ячменя озимого и ярового - 21 741 тонна, или 88,7%; ржи - 2 269 тонн, или 62,7%; овса - 1 445 тонн, или 21,3%.