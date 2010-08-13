Генпрокуратура начала проверку рынка зерна

Во исполнение поручения Президента Украины Генеральная прокуратура начала проверку соблюдения законов, которые регулируют порядок функционирования рынка зерна, в том числе его экспорта.

В проверке задействованы прокуроры Крыма, областей, городов Киева и Севастополя, сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры.

Основное внимание уделено вопросам законности формирования цен при закупке зерна у отечественных сельхозпроизводителей, защите их от противоправного принуждения к продаже зерна по низким ценам, а также выполнению требований таможенного законодательства при вывозе этого товара за границу.

Кроме того, будет дана оценка полноты выполнения органами власти и органами контроля возложенных на них законами полномочий по обеспечению развития и стабильного функционирования рынка зерна.