В Харьковской обл. подорожали крупы гречневые, сахар и соль

В Харьковской области в июле больше всего подорожали крупы гречневые, сахар и соль, мороженое, подешевели – яйца, огурцы, помидоры закрытой почвы и свекла.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на Главное управление статистики ОГА.

По данным облстата, на потребительском рынке области в июле наблюдалось удешевление яиц (на 18,3%), сыра твердого и мягкого (на 6,6%), масла сливочного (на 1,2%), молочной продукции (на 0,2%), масла подсолнечного (на 2,1%), а также незначительное удешевление мяса птицы, рыбы мороженной и морепродуктов. Среди плодоовощной продукции в среднем на 8,9% подешевели огурцы и помидоры закрытой почвы, свекла, лук репчатый, капуста белокачанная, кабачки, баклажаны, морковь, картофель, виноград, бананы, цитрусовые.

В то же время, подорожали грибы. Также в среднем на 4,9% выросли цены на крупы гречневые, сахар и соль, мороженое. Цены на алкогольные напитки, табачные изделия выросли на 0,4% в большей степени за счет подорожания алкогольных напитков.

В ГУ статистики отмечают, что среди одежды и обуви наблюдалось подорожание цен (на 0,2%) на сезонную одежду и удешевление (на 0,1%) на обувь летнего сезона.

В сфере отдыха и культуры на 1,6% зафиксировано подорожание услуг за счет туристско-экскурсионных услуг и кабельного телевидения. Транспорт подешевел на 0,9% (в основном, за счет снижения в цене топлива и смазочных материалов - на 2,1%), железнодорожный пассажирский транспорт стал дешевле на 0,7%, цены на автодорожный пассажирский транспорт не изменились.

Разные товары и услуги стали дороже на 1,0% в результате подорожания услуг парикмахерских и товаров для личного потребления. Среди предметов домашнего потребления, бытовой техники и текущего содержания жилья стали незначительно дороже краска, мягкая мебель, ковры, ковровые изделия и постельное белье.

В целом услуги здравоохранения подешевели на 1,0%, в том числе фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование подешевели на 1,9%, фармацевтическая продукция - на 2,0%, сосудорасширяющие средства - на 2,1%, мази - на 3,7%. Однако подорожали жаропонижающие и обезболивающие препараты (на 0,7%), гормональные препараты (на 0,2%). Цены на антибиотики, витамины, лейкопластыри, другие медицинские товары и амбулаторные услуги в июле остались неизменными.

Услуги связи по области в июле в целом подешевели на 0,2% (в основном за счет уменьшения в цене телефонного и телефаксового оборудование - на 2,1%). Почтовые услуги и услуги телефонной и телефаксовой связи в цене не изменились.

Отдых и культура в июле в целом подорожали на 1,6%, в том числе туристические услуги подорожали на 8,4%, услуги отдыха и культуры - на 1,6%. При этом аудиотехника, фото- но оборудование для обработки информации подешевело на 0,1%. Газеты, книги и канцелярские товары в цене не изменились. Услуги ресторанов и гостиниц подешевели на 0,1%.

Услуги образования подорожали в целом на 0,1% (в основном за счет подорожания на 0,5% дошкольного и начального образования). Образования в средней и высшей школе области в июле в цене не изменилась.

Справка УНИАН. В июле индекс потребительских цен в Харьковской области составил 99,2%. с начала года – 103,1%.