Генпрокуратура занялась проверкой рынка зерна
По всей стране проверят соблюдение законности формирования цен при закупке зерна, выполнение таможенного законодательства при его экспорте.
Во исполнение поручения Президента Украины Генеральная прокуратура начала проверку соблюдения законов, которые регулируют порядок функционирования рынка зерна, в том числе его экспорта.
В проверке задействованы прокуроры Крыма, областей, городов Киева и Севастополя, сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры.
Основное внимание уделено вопросам законности формирования цен при закупке зерна у отечественных сельхозпроизводителей, защите их от противоправного принуждения к продаже зерна по низким ценам, а также выполнению требований таможенного законодательства при вывозе этого товара за границу.
Кроме того, будет дана оценка полноты выполнения органами власти и органами контроля возложенных на них законами полномочий по обеспечению развития и стабильного функционирования рынка зерна.